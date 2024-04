Neuorganisation startet Tierheim Trier: Dem großen Umbau steht nichts mehr im Weg

Im Tierheim Trier herrscht Aufbruchstimmung. Dieser Eindruck mag durch den Duft des Flieders verstärkt werden, der auf und neben dem Gelände bei Zewen in voller Blüte steht. Und auch die offene Atmosphäre dort wirkt auf Besucher so viel anders als in den Monaten des erbitterten Streits zwischen der damaligen Vereinsspitze, Mitarbeitern des Tierheims, Ehrenamtlichen und ehemaligen Vorstandsmitgliedern. „Wir haben die Zeit seit dem September genutzt, um wichtige Themen aufzuarbeiten“, sagt Volker Schemmann.