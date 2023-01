Nachgefragt : Höhere Tierarztkosten – Was bedeutet das für das Tierheim Trier?

Das sind die Tiere des Tierheims Trier-Zewen

Trier Im November erhöhten sich die Behandlungskosten bei Tierärzten erheblich. Das beeinflusst nicht nur Besitzer, sondern auch die Heime. Wir waren im Tierheim Trier-Zewen und haben nachgefragt.

Ulrich Antz ist seit Oktober 2021 Vorsitzender im Tierheim Trier-Zewen sowie im Tierschutzverein Trier. In dieser Zeit hat er Hunderte Tiere kommen und gehen sehen. „Die Erhöhung der Tierarztkosten macht uns das Leben natürlich nicht einfacher“, sagt er. Viele schlechten Erwartungen, die er angesichts dieser Kostensteigerung hatte, sind eingetreten.

„Es gab Leute, die ihre Tiere abgegeben haben. Teilweise waren sie ehrlich und haben gesagt, sie können sich ihr Tier jetzt nicht mehr leisten. Aber es gab auch Leute, die Geschichten erzählt haben, die ich schwer zu glauben fand.“ Beispielsweise hätten sie auf einmal eine Allergie entwickelt. Oder der Hund habe plötzlich, nach Jahren in der Familie, Aggressionen gezeigt. „Aber wenigstens geben diese Leute ihre Tiere ab. Oft genug werden hier auch einfach welche angebunden.“

INFO Neue Gebühren bei Tierärzten Die neue bundesweite Gebührenordnung für Tierarztleistungen ist seit dem 22. November 2022 gültig. Sie gibt einen Gebührenrahmen vor, in dem Tierärzte Preise zwischen dem einfachen bis dreifachen Satz verlangen können. Die Gebührenhöhe kann zum Beispiel nach dem Zeitaufwand oder der Lage der Praxis auf dem Land oder in der Stadt variieren. Im Notdienst darf der Arzt das Zwei- bis Vierfache des Gebührensatzes berechnen. Beispiel für die Preissteigerung: Nach den neuen Gebühren kostet eine allgemeine Untersuchung einer Katze auf der günstigsten Stufe 23,62 Euro. Der Arzt darf auch bis zu 70,86 Euro dafür nehmen. Vorher kostete die Untersuchung 8,98 Euro und war bei 26,94 Euro gedeckelt.

Mehr Tiere werden wegen der erhöhten Tierarztkosten abgegeben

Das Tierheim „home4pets“ in Zewen beherbergt momentan ungefähr 35 Hunde, 60 Katzen und zwischen 25 und 30 Kleintiere. Die Auflagen für das Heim würde mehr Tiere erlauben, beispielsweise 100 Katzen. Aber Antz möchte das nicht, da die Tiere sonst kaum Platz hätten. Auch müssen sich die Tiere untereinander vertragen, was vor allem bei den oft verhaltensgestörten Hunden nicht einfach ist. „Aber wenn ich dann jemanden am Telefon habe, der mir erzählt, dass er sein Tier tötet, wenn er es nicht abgeben kann, oder es irgendwo aussetzt, dann bringen wir es nicht übers Herz nein zu sagen.“ Auch nach der Weihnachtszeit wurden wieder viele Tiere abgegeben, die als Geschenk unter dem Baum gelandet sind. Das Tierheim selbst hat sich einen Abgabestopp während der Weihnachtszeit verordnet, um diese Situation zu vermeiden.

Die Erhöhung der Tierarztkosten hat auch Folgen für die Abgabe von Tieren. „Wenn die Tiere zu uns kommen, werden sie rundum behandelt. Diese Untersuchung kostet jetzt auch mehr Geld. Somit müssen wir auch mehr für die Tiere verlangen“, erläutert Antz. „Andererseits, wenn ein zukünftiger Besitzer nicht ein paar Euro mehr für sein Tier ausgeben will, wie sieht dann die Zukunft des Tieres aus?“ Im Moment diskutiert Ulrich Antz mit seinem Team über einen neuen Tarif.

Im Tierheim home4pets wird immer Hilfe gebraucht

Außenstehende können auf verschiedene Arten helfen. Einerseits kann Zeit gespendet werden: Um mit den Hunden Gassi gehen zu können, muss die Person angelernt werden. Wem das zu viel Arbeit ist, kann beim Saubermachen helfen. „Es gibt immer was zu tun“, sagt Antz. Alternativ sind Geld- oder Sachspenden möglich. „Geld hilft, aber ich verstehe, wenn das nicht jeder machen will. Am besten ruft man bei uns an. Wir können dann selbst sagen, welches Futter oder Spielzeug als Spende sinnvoll ist. Da funktioniert nämlich auch nicht alles und es wäre schade, wenn Leute Sachen spenden, die wir nicht benutzen können.“

Aber warum mussten die Gebühren für den Tierarztbesuch erhöht werden? Tierärztin Isabelle Reismann, die ihre Praxis in Fell hat, erklärt das aus ihrer Sicht: „Seit 1999 wurden die Gebühren für Tierärzte nicht mehr erhöht. Seitdem hat sich viel geändert. Meiner Meinung nach sollte man es eher als Anpassung sehen.“ Die Inflation beeinflusse unter anderem die Kosten für die Praxis.

Viele kleinere Praxen, auch die von Reismann, verfügen mittlerweile über moderne Technik wie ein eigenes Hauslabor und Röntgengeräte, wofür ein Tierbesitzer früher in Kliniken fahren musste. Aber auch die eigenen Lebenskosten und die des Personals müssten gedeckt werden. Die Menschen seien besser ausgebildet als noch vor 20 Jahren, daher sollten sie auch mehr verdienen. Hinzu kommen Kosten für Fortbildungen und Medikamente.

Tierärztin hält die erhöhten Kosten für gerechtfertigt

„Aber ich habe Glück“, sagt Reismann, „Ich habe keine Veränderung bei meinen Patienten bemerkt. Am Anfang mussten wir sie über die Erhöhung informieren, aber alles in allem sind wir auf Verständnis gestoßen.“ Manchmal werde im Voraus nach den Kosten einer Behandlung gefragt und dann melde sich die Person nicht mehr. „Aber aus Erfahrung kann ich sagen, das sind meist die Leute, die auch sonst nicht gekommen wären.“ Die Tierärztin lobt das Verantwortungsbewusstsein der Besitzer, die zu ihr kommen und bittet um Verständnis derer, die sich über die Erhöhung beschweren. „Ich habe mit Kollegen über das Thema geredet, da kam auch das Thema hohe Selbstmordrate von Tierärzten auf. Die Work-Life-Balance von vielen von uns ist wirklich schlecht. Wir müssen uns auch um unsere Gesundheit kümmern.“