Tiere : Arthur sucht ein neues Zuhause

Trier Das kranke Kaninchen lebt derzeit im Tierheim Trier. Das soll aber keine Dauerlösung sein. Die Mitarbeiter würden das Tier lieber auf einem Gnadenhof oder in einem Privathaushalt unterbringen.

An einem kühlen Wintertag steht plötzlich eine Transportbox vor der Tür des Tierheims Trier. Als die Mitarbeiter in die Kiste hineinschauen, sehen sie ein krankes Kaninchen. Die langen Lauscher sind entzündet, das Fell voller Milben, und an den Hinterläufen hat der Vierbeiner große Wunden. Also packen die Angestellten den Koffer samt Fellnase ins Auto und fahren zum Tierarzt.