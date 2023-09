Verbot und Neustart Nach Zoff im Tierheim Trier: Warum plötzlich das alte Logo wieder da ist

Als Ulrich Antz vor rund zwei Jahren zum ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden des Tierschutzvereins Trier und Umgebung gewählt wurde, wollte er das Trierer Tierheim neu ausrichten. Dazu gehörte auch ein anderer Name. Unter „Home4Pets“ firmierte die Anlage im Wald bei Trier-Zewen plötzlich – inklusive neuem Logo mit stilisierten Tierköpfen in Gelb, Pink und Lila. Das neue Logo sei moderner, der englische Name spreche ein jüngeres Publikum an und auch potenzielle Unterstützer zum Beispiel aus Luxemburg, erklärte Antz damals.