Tiere : Marderfamilie besiedelt Auto

Trier Mobile Nager. Zeitweise häuslich eingerichtet hat sich eine Marderfamilie im Motorraum eines geparkten Wagens in Trier-Euren.

Hans-Alwin Schmitz, Besitzer des VW Tiguan und Ortsvorsteher von Euren: „Wir wohnen in der Schweringstraße nah am Wald. Unsere Hundedame Sally hat die Tiere am Mittwoch erschnüffelt. Als ich die Motorhaube geöffnet habe, war die Überraschung groß. Die drei Marder sind trotzdem nicht weggelaufen. So konnte ich die Bilder mit dem Handy schießen.“