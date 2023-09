Nach hitziger Mitgliederversammlung Tierschutzverein Trier: Mit neuer Vereinsspitze in die Zukunft

Die Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins Trier und Umgebung hat am Mittwochabend kaum angefangen – da stürmt eine der Tierpflegerinnen des Tierheims schon wieder raus aus dem Bürgersaal im Druckwerk in Trier-Euren. „Ich hab schon nach einem Satz von denen so viele Aggressionen“, schnaubt die junge Frau wutentbrannt.