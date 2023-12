Erfolgreicher Unternehmer mit 22 So startet ein junger Trierer durch mit Online-Handel

RB Vertriebsmanagement: So lautet der Name von Tim Brunners Import-Export-Handel. Vermutlich ist der nur Insidern ein Begriff – dabei hat Deutschlands – eigenen Angaben zufolge – größter privater Anbieter für Aktivkohlefilter seinen Firmensitz und sein Lager in Trier. Genauer gesagt in der Gerberstraße im Trierer Süden. Zwei weitere Lager befinden sich ebenfalls in der Region.