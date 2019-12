Konzert : Timeless spielt unplugged an Nikolaus

Timeless spielt unplugged an Nikolaus

Schweich (red) Es gibt diese Titel die Generationen überdauern, die in mehr als drei Jahrzehnten von jeder Generation gesungen worden und heute noch lebendig sind. Timeless ist eine Band, die sich genau dieser Musik widmet, in einem Format, das für jeden zugänglich ist – nie zu laut, nie zu leise, eben akustisch – unplugged.

Am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr, gibt die Combo in der Alten Synagoge in Schweich ein Unplugged-Konzert. Eintritt: 8 Euro.