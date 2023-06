Kleine Häuser, viele Hürden Mini-Häuser entstehen im Burgunderviertel und in Trier-Pfalzel

Um Tiny Houses – was übersetzt nichts anderes bedeutet als kleine Häuser – geht es immer wieder bei der Frage, wie Wohnen und Bauen günstiger und einfacher gemacht werden kann. Doch so richtig scheint sich der vielzitierte Trend zum Miniatur-Haus in Trier nicht durchzusetzen. Warum ist das so, wollte der Volksfreund von Menschen wissen, die mit dem Thema befasst sind.