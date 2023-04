Die schönste Seite der Mosel Auf zur Genießer-Reise zwischen Palzem und Koblenz!

„Der Genuss-Entdecker" macht in Traben-Trarbach mehrfach halt: Zum Beispiel am Moselufer im Augusta, einem Café plus Pension. In schöner Atmosphäre können die Gäste dort den extra erwähnten Käsekuchen genießen. Was darin ist, bleibt bis auf geschlagene Sahne und viel Liebe das Geheimnis der beiden Inhaber.

Foto: Oliver Götz/Regionalia/Apart-Verlag/Oliver Götz