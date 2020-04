Der Laufsport ist fast überall möglich. Gerade im Frühling macht die Bewegung an der frischen Luft viel Spaß, auch in Corona-Zeiten und alleine. Foto: Rainer Neubert

Trier Wie sich unsere Leserinnen und Leser auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen fit halten können, zeigen wir in unserer Serie. Im dritten Teil geht es um den Volkssport Laufen. Heute zeigen wir, wie ein Einstieg möglich ist.

Mit der Trainingsaktion „Der TV bewegt!“ begeistert der Trierische Volksfreund seit zehn Jahren sportliche Menschen, oder jene, die es werden wollen. Die Vorbereitung auf den Trierer Stadtlauf muss wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Coach Jens Nagel (getFit) erklärt dennoch hier und im dazugehörigen Video, was für den verletzungsfreien und gesunden Laufsport zu beachten ist.

„Die Belastung auf die Gelenke sowie Band- und Sehnenapparat sind in der Landephase, also wenn der Fuß den Boden berührt, um das 3,5-fache des eigenen Körpergewichts erhöht. Daher ist der Laufsport für bereits vorbelastete Menschen mit Muskel- und Gelenkproblemen nicht zu empfehlen“, schränkt Nagel etwas ein. „Für alle anderen bietet das Laufen aber eine ideale und unkomplizierte Möglichkeit, sich an jedem Ort der Welt sportlich zu betätigen. Die Ausrüstung ist überschaubar und nicht sonderlich teuer. Der Energieverbrauch ist im Vergleich zum Radfahren und Nordic Walking wesentlich höher.“

Kleidung Bei der Kleidung sollten Hose und Shirt funktionell sein und den Schweiß nach außen bringen. Bei kühlen Temperaturen hilft das Zwiebelprinzip, also mehrere Lagen übereinander zu tragen. Bei warmen Temperaturen und viel Sonne sind Schirmmütze, Sonnenbrille und Sonnenschutzcreme sinnvoll. Ob eng anliegende Laufhosen (Tights) oder die lockere Laufshort bevorzugt werden, ist Geschmackssache. Der 41-Jährige empfiehlt aber nahtlose Strümpfe, um einer Blasenbildung, vorzubeugen. Bei Frauen sei ein gut sitzender Sport-BH von Vorteil. „Ein Herzfrequenzmesser zum Laufstart ist nicht nötigt wichtiger ist es, erst einmal ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und das Tempo zunächst so zu wählen, dass noch ausreichend Luft zum reden bleibt. Auf steile Anstiege und Berge würde ich zunächst verzichten.“

Training Im Einsteigerbereich empfiehlt Coach Jens Nagel zu Beginn so genannte Minutenläufe. Idealerweise drei Mal über die Woche verteilt. Auf einen Trainingstag sollte ein Ruhetag folgen, damit der Trainingsreiz die Möglichkeit zur Anpassung des Körpers auslösen kann. „Die Pause nach dem Training führt zur Verbesserung der Kondition, nicht das Training selbst. Das ist vielen Sportlerinnen und Sportlern nicht bewusst. Also bitte nicht nach dem Motto je mehr desto besser.“

Vor dem Lauftraining empfiehlt der Coach das Aufwärmen in Form von Walken, Marschieren auf der Stelle, Fußgelenkskreisen, Kniegelenkskreise für etwa fünf Minuten. So werden die Muskulatur durchblutet und alle Gelenke durchbewegt. „Damit Einsteiger am Ball bleiben, empfehle ich, sich mit einem Partner zu verabreden und diesen Termin fix zu vereinbaren. So bleibt der innere Schweinehund auf der Strecke. Belohnen Sie sich nach dem Training mit einem Snack oder alkoholfreien Getränk, das bringt Energie zurück.“