Bei Gratis-Festival am Freitag Nach Rock am Ring: H-Blockx spielen an der Mosel

Die Emil Bulls waren da, Thomas Godoj auch, im letzten Jahr spielte Ferris MC – alle bei freiem Eintritt im Park in Mertert, nah der Mosel gelegen. Der Headliner bei der zehnten Auflage des Eastcoast-Festivals – genau: an der luxemburgischen „Ostküste“ – dürfte noch mal mehr Leute anlocken: Am Freitag, 19. Juli, treten die H-Blockx auf. Die Crossover-Pioniere aus Münster feierten vor 30 Jahren ihren großen Durchbruch mit Hits wie „Move“ und „Risin‘ High“. Dass der Mix auch heute noch bestens funktioniert – bei Live-Konzerten umso mehr – das zeigte sich zuletzt auch bei Rock am Ring, wo die Band um Henning Wehland nach langer Bühnen-Abstinenz von Tausenden gefeiert wurde.