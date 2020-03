Handwerk : Tischler fordern Tickets für Azubis

Welschbillig Aus ganz Rheinland-Pfalz sind die Handwerker nach Welschbillig-Ittel gekommen. Unter anderem, um Politikern ihre Wünsche vorzutragen.

Das rheinland-pfälzische Tischlerhandwerks hat sich in der Tischlerei Hubert Schmitt GmbH in Welschbittig-Ittel zum Frühjahrsempfang getroffen. Gäste aus Politik, Handwerk und Wirtschaft folgten der Einladung. Stefan Zock, Landesinnungsmeister des rheinland-pfälzischen Tischlerhandwerks, nutzte die Gelegenheit, um Forderungen des Tischlerhandwerks zu formulieren. So wünschte sich Zock vom Land eine bessere Unterstützung von Auszubildenden – beispielsweise in Form eines Azubitickets nach dem Vorbild anderer Bundesländer. „Lehrlinge kommen direkt von der Schule, verdienen ihr erstes Geld und müssen einen ordentlichen Teil davon gleich in den Weg zur Berufsschule und zur Arbeit stecken.“ Der Landesinnungsmeister lobte die Erhöhung der Meisterprämie. Diese schaffe weitere Anreize, um junge Gesellinnen und Gesellen für eine Meisterfortbildung zu begeistern.