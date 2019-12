Sport : Ein Dorf spielt Tischtennis

Föhren Nach dem Motto „Unser Dorf spielt Tischtennis” lädt die Tischtennisabteilung des SV Föhren alle, die nicht aktiv im Verein spielen und älter als 16 Jahre sind, zum Dorfturnier ein. Termin ist am Samstag, 11. Januar, ab 16 Uhr in der Turnhalle Föhren.

Anmeldungen bis 10. Januar an ewaldroth@web.de, Telefon 06502/95702, oder an johaubrich@t-online.de, Telefon 06502/1008. Vorher werden ab 10 Uhr die Tischtennis-Minimeisterschaften für Jungen und Mädchen bis zwölf Jahre ausgetragen. Um Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten wird gebeten bis 10. Januar, 12 Uhr. Teilnehmer an den Minimeisterschaften sollen sich um 9.30 Uhr bei der Turnierleitung in der Turnhalle melden.