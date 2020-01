Für Kinder : Tischtennis-Mini-Meisterschaft in Trier-Zewen

Trier Die TTG GR Trier-Zewen richtet einen Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis aus. Hierzu sind alle Kinder der Jahrgänge 2007 und jünger für Sonntag, 26. Januar, 13.30 Uhr (Meldeschluss!

) in die Turnhalle der Grundschule Trier-Zewen in der Fröbelstraße eingeladen. Voraussetzungen: Sie haben noch keine offizielle Spielberechtigung und sich noch nicht bei einem anderen Ortsentscheid für den Regionsentscheid qualifiziert. Schläger können vor Ort ausgeliehen werden. Die ersten vier jeder Altersklasse (Mädchen und Jungen getrennt) qualifizieren sich für die nächsthöhere Ebene und haben eine Chance, sich bis in das Bundesfinale zu qualifizeren. Voranmeldung und weitere Informationen unter Telefon

0651/84693 oder per E-Mail bei

guenther.meier@web.de