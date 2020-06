Soziales : Stadt und Kreis wollen Geflüchteten weiter helfen

Immer wieder kommen Boote – wie hier mit 54 afghanischen Flüchtlingen – auf der griechischen Insel Lesbos an. Die Stadt Trier und der Kreis Trier-Saarburg wollen trotz rückläufiger Zahlen an ihren Konzepten festhalten. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Trier/Konz/Saarburg/Schweich/Hermeskeil Die Stadt Trier setzt ihr Konzept zur Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbegehrenden fort, auch wenn die Zahlen rückläufig sind. Ob auch im Kreis das Konzept zur Ehrenamtskoordination verlängert wird, darüber stimmt der Kreisausschuss im August ab.

Sieben Stellen in der sozialen Betreuung und knapp zwölf Stellen zur Betreuung von Bewohnern der Jägerkaserne in Trier werden bis Ende Juni 2022 verlängert. Diesen Beschluss hat der Stadtrat Trier mit 27 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen gefasst. Der Kreisausschuss Trier-Saarburg entscheidet in seiner Sitzung am 17. August darüber, ob die Kosten für die Ehrenamtskoordinatoren bis 31. Dezember 2021 finanziert werden und somit eine halbe Stelle für Konz, eine halbe Stelle für Saarburg und eine Stelle für den Bereich Schweich, Trier-Land, Ruwer und Hermeskeil erhalten bleiben.