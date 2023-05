Kolumne Straßenkampf Einfach nur Wahnsinn: Todesdrohung gegen Radler per Sticker

Nein, das kann doch nur ein Scherz sein, ein richtig übler! Kürzlich hat jemand in Zweibrücken Sticker an mehreren Stellen geklebt, die nicht nur abstoßend sind, sondern auch Staatsanwaltschaft und Polizei auf den Plan gerufen haben. „Warnung“, heißt es da. „Verpiss dich von der Straße, du Radsau.“ Über dem Satz ist ein Piktogramm zu sehen, auf dem ein Männchen mit einer Pistole hinter einem anderen steht, das vor ihm kniet. Das Männchen mit der Waffe droht dem vor ihm Knienden in den Hinterkopf zu schießen. Zudem wird auf dem Sticker auf die Straßenverkehrsordnung verwiesen. Genauer gesagt auf Paragraf 2 Absatz 4. Knapp steht dort weiter: „Nutzungspflicht Radwege!“