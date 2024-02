Gericht macht Termine bekannt Nach tödlichem Fenstersturz in Trier: Prozess beginnt noch diesen Monat

Rettungskräfte und Polizei rücken am 30. August 2023 in die Karl-Marx-Straße aus. Ein Mann ist nach einem innerfamiliären Streit durch ein Fenster aus einem oberen Stockwerk auf die Straße gestürzt. Kurze Zeit später wird nicht nur der Sohn des Opfers festgenommen, weil er seinen Vater aus dem Fenster gestoßen haben soll, sondern auch der Tod des Mannes festgestellt. Die logische Konsequenz, eine Anklage der Staatsanwaltschaft wegen Totschlags. Nun hat eine Gerichtssprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt gegeben, dass der Prozess zu dem Geschehen am Dienstag, 27. Februar, beginnt.