Prozess wegen Tötungsdelikt Tödlicher Fenstersturz in Trier: Zeugen beschreiben Schubser

Augenzeugen bestätigen am fünften Tag des Prozesses wegen eines Tötungsdelikts, was die Staatsanwaltschaft einem 27-Jährigen vorwirft: Er soll seinen Vater am 30. August 2023 aus dem Fenster von dessen Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße gestoßen haben. Beim Sturz verletzte sich der Mann so schwer, dass er anderthalb Monate später im Krankenhaus starb.