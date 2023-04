Das Wochenende in Trier „Kulturelles Highlight“: Mit welchen Angeboten der Trierer Töpfermarkt begeistern will

In Bayern und Baden-Württemberg sind Töpfermärkte laut Thorsten Cullmann schon lange Tradition. Seit 2020 wird von seiner Töpferei aus Rötsweiler-Nockenthal nun auch in Trier ein solcher Markt veranstaltet, von dem die Besucher in den letzten Jahren sehr angetan gewesen seien. Die Veranstalter bezeichnen den einzigen Töpfermarkt an der Mosel sogar als „das kulturelle Highlight 2023“.