Kostenpflichtiger Inhalt: Die Spanische Grippe: : Die totgeschwiegene Seuche wütete auch in der Region

Trügerischer Name: Patienten, die an der „Spanischen Grippe“ erkrankt sind, liegen in Betten eines Notfallkrankenhauses in Kansas. Von dort aus soll sich die Pandemie 1918 verbreitet haben, nicht von Südeuropa aus. Foto: dpa/-

Trier Die Region Trier erlebt nicht zum ersten Mal eine Pandemie. Schon vor dem Corona-Virus haben Seuchen an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück gewütet. Zu Zeiten des Ersten Weltkriegs grassierte die Spanische Grippe. Warum darüber kaum etwas bekannt ist.

Die Sirenen heulen am 14. September 1918 in Trier. Wenig später krachen Bomben in die Berg-, die Helenen- und die Gartenfeldstraße und töten eine Frau. Sie wird in der Moselstadt das letzte Opfer der Luftangriffe. Am zweiten Oktober explodieren zwar vier Sprengkörper in der Gemeinde, richten aber kaum Schaden an. Der letzte Alarm schrillt am 10. November, einen Tag vor Ende des Ersten Weltkriegs. 145 Bombardements gehen bis zum Waffenstillstand über Trier nieder, zertrümmern Teile der Kaiserthermen, des Dom und der Liebfrauenkirche. 1451 Menschen sterben. Auch andere nahe Orte, wie Kyllburg, Föhren, Wittlich, Salmtal, Speicher und Konz bleiben nicht verschont.

Die Region liegt zwischen 1914 und 1918 direkt an der Westfront zu Belgien und Frankreich. Bombenalarm, aufmarschierende Soldaten, verstümmelte Veteranen in den Lazaretten — all das gehört zum Alltagsbild. Und auch heute sind Spuren des Weltkriegs allgegenwärtig, zum Beispiel auf dem Trierer Hauptfriedhof oder der Kolmeshöhe in Bitburg, wo an die 15 000 gefallenen Soldaten der Trierer Regimenter erinnert wird.

Info Serie: Historische Pandemien Eine derart ansteckende Krankheit wie Covid-19 mit solch gravierenden und mitunter tödlichen Folgen hat die Bundesrepublik noch nicht erlebt. Menschheitsgeschichtlich aber sind Pandemien nichts Neues. Immer wieder wurde auch die Region Trier von gefährlichen Seuchen heimgesucht — von der Pest im Mittelalter über die Cholera in der Neuzeit bis hin zur Spanischen Grippe während des Ersten Weltkrieges haben Krankheiten etliche Opfer gefordert. Die gute Nachricht: Bislang hat die Menschheit sie alle in den Griff bekommen. Die schlechte: Das hat mitunter Jahrhunderte gedauert. Einige dieser Krankheiten und ihre Verläufe in der Region wollen wir Ihnen in kommenden Ausgaben unserer Zeitung vorstellen. Denn aus dem Umgang mit früheren Seuchen lässt sich manches lernen.

Die nächste Katastrophe: Die Opfer einer anderen Katastrophe hingegen, die sich nur wenig später ereignet, sucht man vergebens. Einer Krise, die nach Schätzungen von Historikern womöglich mehr Tote gefordert hat als der Weltkrieg selbst: die Spanische Grippe.

„Was schleicht durch alle kriegführenden Länder? Welches Ding schleift die infizierten Gewänder, vom Schützengraben zur Residenz? Wer hat es geseh’n? Wer nennt’s? Wer erkennt’s?“, fragt sich der Schriftsteller Kurt Tucholsky im Juli 2018 in einem Gedicht. Was er damals noch nicht ahnt: Er beschreibt die verheerendste Pandemie, die die Menschheitsgeschichte bis heute erlebt hat.

Anders als der Name es andeutet liegt der Ursprung dieser Seuche aber nicht in Spanien, sondern in den USA. Genauer: in einem Militärlager in Kansas, Mittlerer Westen.

Am 4. März 1918 klagt dort der Koch Albert Gitchell über Halsschmerzen. Mit 40 Grad Fieber muss er sich krankmelden. Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, dass Gitchell sich bei Schweinen mit dem Virus angesteckt hat.

Das geht — wie bei Covid-19 — schnell, über Tröpfchen, die beim Niesen oder Husten durch die Luft fliegen. Und so folgen auf Gitchell weitere Rekruten in Kansas. Und bald die ganze Welt.

Die Bezeichnung „Spanische Grippe“ geht auf den Mai 1918 zurück. Weil es in dem damals neutralen Land keine Zensur gibt, berichten erste Nachrichten über die Krankheit. Auch dafür gibt es in Corona-Zeiten Entsprechungen. Etwa, wenn der Präsident Donald Trump in den USA vom „China-Virus“ oder dem „europäischen Virus“ spricht.

1918 wäre es wohl auch treffender gewesen, von der „amerikanischen Grippe“ zu brechen. Denn heute ist klar: Die US-Tuppen schleppen den Erreger nach Europa ein, zunächst an die Front in der Bretagne. Deutsche Soldaten stecken sich bei gefangenen Franzosen und Amerikanern an. Und tragen die Krankheit womöglich mit als Erstes in die Region Trier, dem Aufmarschgebiet an der Grenze.

Mehr Tote als der Erste Weltkrieg: „Eine Weltseuche, gegen die die Pest in Florenz oder ähnliche Chronikgeschichten ein Kinderspiel sind“, notiert der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig im Oktober des Ausbruchsjahrs 1918: „Sie frisst täglich 20 000 bis 40 000 Menschen weg.“

Wie viele Menschen die Pandemie „wegfrisst“, ist umstritten. Fachleute schätzen die Zahl der Opfer weltweit auf 40 bis 50 Millionen. Klar ist: Nie werden in so kurzer Zeit so viele von einer Seuche dahingerafft. Im damaligen Deutschen Reich soll die Krankheit zwischen 350 000 und 600 000 Menschen das Leben gekostet haben. Im Nachbarland Luxemburg wird die Zahl der Toten auf rund 2000 geschätzt.

Daten aus der Region sind nicht zu bekommen. Auch unsere Recherche verläuft im Sand. Beim Landesarchiv in Koblenz sowie bei Stadt- und Kreisarchiven rund um Trier sind kaum Unterlagen zu finden. Und auch alte Zeitungen bieten wenige Informationen.

Das ist durchaus keine Überraschung. Die Journalistin Laura Spinney schreibt in ihrem Buch „1918 – die Welt im Fieber“ von einem „kollektiven Vergessen“.

Die totgeschwiegene Seuche: Die Berichterstattung wird im letzten Weltkriegsjahr zensiert, auch in Deutschland. Denn Soldaten und Zivilisten sollten nicht demoralisiert werden. Für die Zeitungen ist die Pandemie daher nur eine Grippe.

Doch eine „normale“ Grippe ist nicht so todbringend wie dieses mutierte Influenza-Virus. Sie beginnt zwar mit milden Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber und Husten. Doch bei manchen Patienten tritt eine Lungenentzündung auf. Die Sauerstoffzufuhr ist unterbrochen, Haut und Schleimhäute färben sich dunkel. Was der Krankheit im amerikanischen Raum den Namen „Purple Death“, auf Deutsch violetter Tod, einbringt.

Von all dem erfahren die Bürger nur über Gerüchte. Auch die Politik reagiert kaum. Sie hat anderes zu tun. Etwa: den Krieg zu verlieren. Schulschließungen, Versammlungsverbot und andere Quarantänemaßnahmen verhängen die Verantwortlichen daher meist bewusst keine. Nur einzelne Kommunen reagieren.

Anders wird es im Nachbarland Luxemburg gehandhabt: Dort werden Schulen geschlossen, Theateraufführungen und Veranstaltungen verboten. Auch die Medien berichteten anscheinend offener wie ein Auszug aus der Obermosel-Zeitung Ende November 1918 veranschaulicht: „Die Spanische hat nunmehr den Weg in den äußersten Winkel des Echternacher Kantons gefunden. Meistens sind es junge Männer, die davon befallen sind. Auch Schulkinder haben unter der Krankheit zu leiden.“ Das Escher Tageblatt schreibt im August: „Der Krieg mit seiner Unterernährung beginnt seine unheimlichen Folgen auch in Esch zu zeigen. Durch die spanische Grippe haben sich die Erkrankungen unheimlich gehäuft, was in Anbetracht der schlechten Wohnungsverhältnisse selbstverständlich ist.“

Und bald sterben die Menschen in Scharen — ohne den Zusammenhang zu erfassen. Und auch nach dem Abklingen der Seuche 1920 haben die Deutschen sich kaum mit der Pandemie auseinandergesetzt. Anders als nach Wellen der Pest oder Cholera finden sich in der Region keine Kapellen oder Wegekreuze aus dieser Zeit. Selbst Fotos sind selten.

Spuren in der Region: Einzige Zeugnisse der Seuche bleiben in diesen Tagen die Schulchroniken, etwa aus dem Ort Geisfeld im Hunsrück. Wo es in Kürze heißt: „Die Grippe hat auch in unserem Orte mehrere Opfer gefordert. Fast alle Bewohner des Dorfes waren daran erkrankt.“ Es sterben damals auch junge Menschen wie Anna Knop-Welter, Anton Linden und Matthias Bach. Allesamt Schüler im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Ebenfalls grassiert haben muss die Seuche in Freudenburg. Dort schreibt der Verfasser einer Schulchronik: „Von Anfang bis Mitte November Massenerkrankung der Schulkinder an der spanischen Grippe, Unterrichtsbesuch die Hälfte bis ein Drittel der Klassenzahl.“ Beide Schilderungen stammen aus dem Herbst 1918, also aus der Zeit der zweiten und tödlichsten Spanischen Grippewelle. Der erste Durchgang im Frühjahr hatte kaum Opfer gefordert, und auch der dritte im Jahr 1919 zog vergleichsweise milde übers Land. Danach hatten die Deutschen die Seuche überstanden.

Kleines Virus, große Zerstörung: Der Erreger der Spanischen Grippe, nachgezüchtet von der US-Seuchenkontrollbehörde. Foto: dpa/-

Mitarbeiterinnen des St. Louis Red Cross Motor Corps bereiten sich mit Masken und Bahren auf die Versorgung der Opfer der Grippeepidemie vor. Foto: dpa