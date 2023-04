Aushängeschild für Besucher Triers neue Tourist-Information ist fertig – und kann mehr als vorher

Die Förderung des Umbaus der TI sei aufgrund des großen Tourismus-Aufkommens in der Stadt sinnvoll, so die rheinland-pfälzische Staatssekretärin für Wirtschaft Petra Dick-Walther: „Durch den Andrang, der hier in der Tourist-Information herrscht, sieht man, dass es eine Investition in die Zukunft ist.“ Besonders nach der Corona-Zeit sei es wichtig gewesen, den Tourismus-Standort Trier zu stärken, so Dick-Walther weiter. Die neu gestaltete TI sei dabei nicht nur eine wichtige Anlaufstelle für Touristen. Auch die Trierer sollen sich dort wohlfühlen. Die TI sei nun moderner, zugänglicher und digitaler.