Infrastruktur : Hinter der bunten Plane wird es marode

Welschbillig/Langsur Das Gebäude der Tourist-Information in Wasserbilligerbrück ist ein Blickfang. Und ein Sanierungsfall. Daran ändert auch eine Notreparatur nichts.

So etwas nennt man wohl ein Schnäppchen. Ursprünglich 90 000 Euro wollte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Gebäude des früheren Zollamts im Langsurer Ortsteil Wasserbilligerbrück haben. Am Ende waren es 40 000 Euro, die die deutsche Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land und die luxemburgische Gemeinde Mertert-Wasserbillig zahlen mussten.

Schon damals war bekannt, dass das Gebäude ein Sanierungsfall ist. Nun gibt es einen Wasserschaden im Gebäude, das in den Jahren 1978/79 gebaut worden ist. Der scheint so dramatisch zu sein, dass Michael Holstein in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Trier-Land ankündigte, die im Gebäude an der Grenzbrücke untergebrachte Tourist-Information umgehend zu schließen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, falls der VG-Rat einer Reparatur nicht zustimmt.