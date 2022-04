Brauchtum : Männer-Rauschen in Ruwer-Maximin für den guten Zweck

Diese neun Männer haben sich diesmal an der Benefiz-Aktion beteiligt. Die Aufnahme zeigt sie am ehemaligen Bahnwärter-Häuschen am Beginn des Ruwer-Hochwald-Radweges in Ruwer (Maximin). Foto: privat

Trier-Ruwer Wie eine Gruppe aus dem Trierer Stadtteil Ruwer an eine große Tradition anknüpft und dabei die stolze Summe von rund 1000 Euro für die Tafel sammelt.

Die Tradition an Karfreitag und dem Samstag vor Ostern hat viele Bezeichnungen: Rappeln, Ratschen, Klappern bis hin zum Rauschen. All das ersetzte auch in diesem Jahr die schweigenden Kirchenglocken in der Karwoche vor Ostern. Erstmals im Jahr 2019 hat sich in Trier eine Erwachsenen-Truppe in Ermangelung junger Rausche-Kinder oder Jugendlicher zusammengefunden, um in Ruwer-Maximin diese Tradition aufrechtzuerhalten.