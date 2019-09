Städtepartnerschaft : Tradition + Traubenlese = Freundschaft

Longuich Seit mehr als einem halben Jahrhundert lebt die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Longuich-Kirsch und Cerisiers im französischen Burgund. Der neue Ortsbürgermeister setzt gleich ein Signal.

Am historischen Ort, im Maximiner Hof, feiern Franzosen und Deutsche Jubiläum. Dort, wo vor genau 51 Jahren die Freundschaft zwischen der Gemeinde an der Mosel und dem heute rund 1000 Einwohner zählenden Dorf Cerisiers im französischen Burgund besiegelt worden ist. Longuichs Ortsbürgermeister Manfred Wagner ist erst seit wenigen Monaten im Amt. Cerisiers hat er bereits besucht. Ein Signal, wie wichtig ihm die Partnerschaft ist. „Eine gute Zukunft, allen Widrigkeiten, mit denen das gemeinsame Europa gerade zu tun hat, zum Trotz“, wünscht Wagner. Patrick Harper, Bürgermeister von Cerisiers, sagt in seiner Landessprache, dass Deutschland und Frankreich immer Motor für ein Europa sein würden, entgegen anderer Strömungen. „Es lebe die Freundschaft! – Vive l’amitié!“, sagten beide.