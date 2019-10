Basar : Traditioneller Basar in St. Paulin

Trier Der traditionelle Pauliner Basar findet am Samstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 27. Oktober, von 10.30 bis 18 Uhr, in der Stiftskurie St. Paulin, Palmatiusstraße 4, Trier statt.

