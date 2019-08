Gesang und Gebet : Traditioneller Spiritualgottesdienst in Trier

Trier Der schon Tradition gewordene alljährliche Spiritualgottesdienst in der Trierer Pfarrkirche St. Martin in der Maarstraße beginnt am Samstag, 17. August, um 18 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Klassische Spirituals wie „ Going up yonder“, „All night, all day“ oder „Amen“ sowie neue Gospels wie „Love in any language“ oder „The last supper“ bilden den musikalischen Inhalt genauso wie die sogenannten NGL (Neue geistliche Lieder) „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ , „Wenn das rote Meer grüne Welle hat“ oder „Du bist heilig“.