Insolvenzverfahren : Traditionelles Zurlaubener Heimatfest steht vor dem Aus

Trier Die beiden Vereine, die das Zurlaubener Heimatfest in Trier bislang organisiert haben, werden das künftig nicht mehr tun. Grund sei ein finanzielles Defizit im mittleren fünfstelligen Bereich nach der 64. Auflage des Fests im Juli 2019.

Um die Planung des Festes am Moselufer auf professionellere Füße zu stellen, hatten die bisherigen Veranstalter in diesem Jahre eine Firma gegründet. Diese Firma „hat leider in der vergangenen Woche beim Amtsgericht Trier die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt“, teilt der Festausschuss Zalawen 2019 UG mit.

Diesen Schritt zu gehen sei den Beteiligten sehr schwer gefallen, aber nicht mehr abzuwenden gewesen. „Nach Prüfung aller Möglichkeiten und einer fachgerechten Beratung mussten wir akzeptieren, dass es heute schlicht nicht mehr möglich ist, ohne öffentliche, finanzielle Unterstützung eine Veranstaltung dieses Ausmaßes auf Privat- oder Vereinsebene zu realisieren.“

Zum Festausschuss gehören die Vereine MGV Zurlauben 1896 (vertreten durch Andreas Weishaar und Christian Reichert) sowie die KG „M’r wieweln noch“ en Zalawen 1911 (vertreten durch Rolf Blumenau, Peter Kretzschmar, Hiltrud Metzen und Melanie Münster).

Als einen Grund für den Rückzug nennen die ehrenamtlich arbeitenden Organisatoren die gestiegenen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen: „Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da die Sicherheit aller Besucher an erster Stelle stehen muss. Allerdings sind die Ansprüche in jüngster Zeit so gestiegen, dass diese nicht mehr realisierbar sind.“ In unverhältnismäßiger Relation dazu stiegen die Kosten, die diese geforderten Maßnahmen möglich machten. Konkret gehe es dabei um Verkehrssicherheit, Sicherheitskonzepte, Sanitätsdienste, Technik und den entsprechend höheren Personalaufwand.

Auf der anderen Seite seien aber die Einnahmen immer weiter gesunken. „Einige ,Partner’ weigern sich schlicht, einen Beitrag zu den Allgemeinkosten zu leisten, die Akquisition von potenziellen Sponsoren wird schwieriger und Dritte profitieren ohne jegliche Beteiligung von dem Fest.“ Wer und was damit konkret gemeint ist, dazu äußerte sich der Festausschuss zunächst nicht; die Beantwortung einer TV-Nachfrage steht noch aus.

Aber auch die Umgestaltung des Moselufers im Bereich Zurlauben habe ihren Teil zur jetzigen Situation beigetragen. Potenzielle Standflächen seien weggefallen - und damit auch Einnahmen.

Als „endgültigen K.o. für die Veranstaltung“ bezeichnen die bisherigen Organisatoren eine Rechnung der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema). Die Gema vertritt ihre Mitglieder (Komponisten, Texter und Musikproduzenten) und nimmt deren Urheberrechte wahr. Wird Musik also öffentlich genutzt, müssen die Urheber dafür bezahlt werden - über die Gema.

Auch der Zurlaubener Festausschuss bekam nun Post von der Gema: „Wir erhielten eine Rechnung im hohen fünfstelligen Bereich, die weder erklärbar noch tragbar ist. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass die Gesellschaft überschuldet ist und die Zahlungsunfähigkeit droht. Dies wird die Unternehmergesellschaft in letzter Konsequenz unweigerlich in die Insolvenz führen. Ob und in welcher Höhe diese Forderung rechtens ist, wird auf anderer Ebene geklärt werden müssen. Alle Versuche, mit der Gema eine einvernehmliche Lösung zu finden, sind bisher gescheitert.“