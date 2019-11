Verein : Trägerverein für den Digital Hub in Trier gegründet

Trägerverein für den Digital Hub in Trier gegründet

Trier Unter Leitung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat sich der Verein „Digital Hub Region Trier“ gegründet. Der Verein soll die Trägerschaft für den Digital Hub übernehmen.

Den Vorstandvorsitz wird künftig Werner Schwarz, Chief Digital Officer bei der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG übernehmen. Zu seinen Stellvertretern wurden Angelika Thielen, Bitburger Braugruppe GmbH sowie Arndt Müller von der SWT-AöR gewählt. Der Vorstand wird komplettiert durch Thomas Krzywon, Vereinigung Trierer Unternehmer in der Region Trier als Schriftführer, Christiane Luxem, Leiterin der Wirtschaftsförderung Trier als Kassenwartin und Prof. Dr. Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier als Beisitzerin.

Der Verein hat die Aufgabe, den rechtlichen und organisatorischen Rahmen zu schaffen und abzusichern, in dem dann das eigentliche inhaltliche Leben des Digital Hubs stattfinden wird. Der Digital Hub Region Trier hat im November seinen Betrieb in einem Gebäude der ehemaligen Jägerkaserne in Trier-West aufgenommen.