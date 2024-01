Demonstration Trecker-Korso durch Trier und Umgebung: So war der Protestzug der Landwirte (Fotos)

Sammelpunkt war am Mittag um 13 Uhr in Newel. In Polizeibegleitung ging es den Olker Berg runter zur B418, durch die Orte Wintersdorf, Metzdorf und Langsur. Viele Menschen wurden vom Lärm der Hupen auf den Straßen aufmerksam gemacht und zeigten mit Handzeichen ihre Solidarität. In Wasserbilligerbrück ging die Fahrt weiter an der Grenzbrücke vorbei durch Igel, Trier-Zewen, Trier-Euren und Trier-West/ Pallien mit Ziel an der Fachhochschule. Dort kam der Korso schließlich gegen 16:30 Uhr an. Während der Fahrt kam es, besonders im Stadtbereich, zeitweise zu großen Behinderungen im Verkehr. Immer wieder hupten Verkehrsteilnehmer aus Zustimmung zur Demo.