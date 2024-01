Serie „Menschen und Motoren“ In der Stadt im Einsatz: Der „Bauer von Trier“ und sein Schätzchen

Für ihn ist es „mein Schätzchen“, wie er selbst sagt. Aber Michael Blum lässt andere teilhaben an den Vorzügen seines stählernen Ungetüms. Fast 60 Jahre alt ist es nun – und wie sein Besitzer selbst zu einer Art Sehenswürdigkeit in der Stadt geworden. Was kein Wunder ist, wenn sich einer „Bauer von Trier“ nennen darf, wie der Mann aus Trier-Pallien mit Stolz erzählt.