Polizei : Traktorfahrer stürzt Abhang in Klüsserath hinab

Traktorfahrer stürzt Abhang in Klüsserath hinab

Klüsserath Glück im Unglück hatte ein Traktorfahrer in Klüsserath, als er einen Abhang hinabstürzte: Ein Baum verhinderte Schlimmeres.

Ein 50-jähriger Traktorfahrer erlitt am Mittwoch leichte Verletzungen, nachdem sein Traktor einen Abhang hinuntergestürzt war. Der Mann wollte seinen Traktor auf einem Firmenhof in der Hetzerather Straße in Klüsserath abstellen. Dazu fuhr er rückwärts auf das Gelände, das im hinteren Bereich mit einen abschüssigen Hang endet. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann laut Polizei zu weit zurück und stürzte etwa zehn Meter den steilen, mit altem Baumbestand bewachsenen Abhang hinab.