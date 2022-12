Hilfe für die Ukraine : Fünfter Hilfstransport fährt von Trier nach Charkiw: Diesmal tragen die Helfer schusssichere Westen

Vier solcher Transporter werden gepackt: Matthäus Wanzek (links) und Simon Meier packen mit an. Foto: TV/Herbert Thormeyer

Trier/Saarburg Am 9. Januar rollen wieder Hilfsgüter aus der Region Richtung Ukraine, diesmal mit vier Transportern. Wie sich die Initiatoren des Vereins „Viele Hände für die Hoffnung“ darauf vorbereiten und was sie in Charkiw erwarten könnte.