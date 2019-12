Geschichte : Trasse unter dem Hammer

Langsur Der letzte Zug ist lange abgefahren, die Schienen sind abgebaut. Die Bahn will nun Grundstücke verkaufen, auf der sich früher die Nims-Sauertalbahn befand.

Die Reste der früheren Hindenburgbrücke zwischen Wasserliesch und Igel hat das Aktionshaus Karhausen AG bereits an den Mann gebracht (der TV berichtete). Nun will sich die Bahn von weiteren Grundstücken in unmittelbarer Nähe trennen. Am 14. Dezember werden insgesamt sechs Grundstücke versteigert. Es geht um rund 11 000 Quadratmeter Fläche in der Nähe der Löwener Mühle, für die mindestens 6000 Euro geboten werden sollen.