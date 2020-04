Kirche : Trauer? Corona!

Der Karsamstag passt gut in diese pandemischen Corona-Zeiten: eigentlich ist er der einzige Tag im Kirchenjahr ohne eigene Gottesdienste. Nur: In einer Zeit von Kontaktsperren und abgesagten Veranstaltungen und ohne Versammlungen ist dieser Karsamstag ohne Gottesdienst für die Kirche nur der letzte Tag einer langen Fastenzeit ohne große Gemeinde-Gottesdienste – und wer kann schon absehen, wie viele Sonn- und Feiertage sie noch „ohne“ wird feiern müssen.

Es herrscht Trauer um den am Kreuz ermordeten und gestorbenen Jesus, der im Grab liegt. Zu dieser Trauer kommt 2020 die Trauer um so viele Tote und an Covid-19 Erkrankte und Menschen in Quarantäne. Und das ist doch auch traurig: weder Jesu Tod konnten die Christenmenschen in ihrer Gemeinde feiern – noch werden sie seine Auferstehung in der Osternacht bejubeln. Schließlich sind alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt; auch in Trier, auch im Dom.