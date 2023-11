Trauer ohne Ende und viele offene Fragen „Nicht mehr sprechen zu können, bevor der Partner geht, ist schrecklich.“

Maria Körber ist schwerkrank. Unter anderem hat sie Alzheimer und Epilepsie. Im Dezember 2019 ist sie plötzlich nicht mehr ansprechbar, ihr Blick starr. Ihr Mann Erwin Körber wählt die 112. Abends wird die Patientin in die Notaufnahme des Trierer Brüderkrankenhauses eingeliefert. Sie wird entlassen, wieder eingeliefert. An Neujahrstag stirbt sie in einem anderen Krankenhaus. Seitdem besucht Witwer Erwin Körber eine Trauergruppe. Er kommt damit zurecht, dass seine Frau gestorben ist, doch nicht damit, wie sie sterben musste. Körber schläft schlecht, er ist depressiv, nimmt Tabletten, damit er die Tage übersteht.