Nachruf : Trauer um Ehrenpräsident Dieter Peuckmann

Trier-Ehrang Am 16. November ist der Ehrenpräsident des Theater- und Karnevalsvereins „Blau-Weiß“ 09 Ehrang, Dieter Peuckmann, nach kurzer aber schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben.

Er gehörte dem Verein 60 Jahre lang an und war in den verschiedensten Bereichen aktiv, davon 30 Jahre als Vorstandsmitglied, zuletzt von 1980 bis 1994 als Karnevalspräsident. Er war auch in anderen Vereinen tätig, vor allem in der Gemeinschaft Eh­ranger Ortsvereine und hat für seine mannigfachen Verdienste zahlreiche Ehrungen erhalten. Der Verdienstorden in Gold des Bundes Deutscher Karneval und der Ehranger Kulturorden waren seine höchsten Auszeichnungen.