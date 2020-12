Erlebnisbericht : Trauriges Ende eines Schultags in Trier

Trier (red) Die Amokfahrt vom Dienstag in der Trierer Fußgängerzone hat auch bei TV-Leserin Aiga Scholz aus Trier tiefe Empfindungen ausgelöst. Sie spricht von „Schock, Wut, Angst“. Vor allem Kindern sei das Geschehene kaum zu vermitteln.

In einem kurzen Text schildert sie die Erlebnisse ihrer Tochter, die als Schülerin einer 5. Klasse am Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG) Trier bange Minuten erlebt hat.

Am Dienstagmorgen haben wir das erste Törchen des Adventskalenders meiner zehnjährigen Tochter geöffnet. Ein Lichtblick in Zeiten von Corona. Leuchtende Augen – bald ist Weihnachten.

Am Dienstagnachmittag, als ich meine Tochter vor dem Rathaus in Trier abgeholt habe, war das Leuchten in ihren Augen einer Erkenntnis gewichen, die sie von nun an begleitet: Es gibt Situationen, da wird nicht wieder alles gut! Es gibt Dinge, die lassen sich nicht erklären, die muss man aushalten!