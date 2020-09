Musical : Treffen am Kiez-Imbiss in St. Pauli

9 Darsteller bringen die über 50 Rollen in der TUFA-Produktion mit jeder Menge Tempo, Witz und mitreißende Songs auf die Musical-Bühne und sogar Wunder - denn manchmal, selten, kann es sein, dass auf St. Pauli ein Engel erscheint… Foto: Tufa Trier

Trier (red) Liebe, Freude, Lachen, Leben, Weinen — Austragungsort für all diese Emotionen ist die legendäre Imbissbude „Heiße Ecke“ auf dem Hamburger Kiez, an der sich Gott und die Welt trifft. Neun Schauspieler schlüpfen im Tufa-Musical in 50 Rollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken