Stammtisch : Treffen der Riesling-Freunde Trier

Nittel Zum Jahresschluss lädt der Riesling-Freundeskreis Trier an die südliche Mosel ein. Der nächste Riesling-Stammtisch findet am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr im Restaurant Culinarium in der Weinstraße 5 in Nittel statt.

Auch interessierte Weinfreunde, die noch nicht Mitglied sind, sind herzlich willkommen.