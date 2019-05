Austausch : Treffen für Frauen und Männer mit unerfülltem Kinderwunsch in Trier

Trier Viele Paare trifft es völlig unerwartet, wenn sie feststellen, dass sich die erhoffte Schwangerschaft nicht einstellt.

Die Betroffenen haben kaum Gelegenheit, in Familie oder Freundeskreis darüber zu sprechen, was sie in dieser Situation empfinden und erleben. Ihnen begegnen Unverständnis und „gut gemeinte“ Ratschläge. Um in Kontakt mit anderen Paaren zu kommen, die Ähnliches erleben, bietet pro familia einen Gesprächskreis an. In diesem Kreis ist es einfacher ins Gespräch darüber zu kommen, was zurzeit wichtig ist. Das kann der Austausch über geplante oder laufende Behandlungen sein, über körperliche und seelische Belastungen und wie es sich auf die Partnerschaft auswirkt. Aber es kann auch einfach erleichternd sein mit Menschen, die sich in die persönliche Situation einfühlen können, Zeit zu verbringen.