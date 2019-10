Familie : Treffpunkt für Kinder und getrennt lebende Eltern

Trier Der Umgang nach Trennung und Scheidung ist in vielen Familien eine große Herausforderung. Wo kann ein Vater in Trier ein paar gemeinsame Stunden mit seinem Kind verbringen, wenn er selbst weit weg wohnt?

Was tun Eltern, wenn sie sich nicht auf einen Treffpunkt einigen können, den beide passend finden? Was, wenn es jedes Mal vor den Kindern Streit gibt? Hier will der Kinderschutzbund Trier mit einem Angebot unterstützen und öffnet einmal im Monat samstags von 14 bis 17 Uhr die Tore von „Meine Burg“, dem Haus des Kinderschutzbundes. Alle Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, in lockerer Atmosphäre auf neutralem Boden Zeit mit ihrem getrennt lebenden Elternteil zu verbringen. Platz und Spielzeuge stehen zur Verfügung. Bringende Elternteile können es sich im Warteraum bequem machen oder in der Zeit andere Dinge erledigen. Betreut wird das Angebot von Mitarbeiterinnen aus dem „Begleiteten Umgang“. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein kurzes telefonisches Vorgespräch und bei der ersten Teilnahme die Unterzeichnung der Hausregeln. Die Teilnahme am Kinderzeit-Café ist kostenlos. Anmeldung und weitere Infos bei Harald Wiesenmüller, Telefon 0651/999366142, oder auf der Internetseite www.kinderschutzbund-trier.de