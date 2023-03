Fitness liegt im Trend Warum Trierer gerne im Studio trainieren

Gesund leben ist „in“. Während früher viele Menschen nur ins Fitnessstudio gegangen sind, um möglichst viele Muskeln zu bekommen, gehört das Training mittlerweile oft zum gesunden Lebensstil. Besonders junge Leute achten auf gesunde Ernährung und darauf, genügend Sport zu machen. „Also ich trainiere jetzt seit ich 19 bin, das heißt circa drei Jahre“, sagt Max. „Es waren aber zwischendurch auch öfter mal Unterbrechungen wegen Verletzungen oder Krankheiten dabei.“ Am Anfang sei das Aufbauen von Muskeln das wichtigste Ziel gewesen. „Mittlerweile mache ich es aber größtenteils einfach, um mich fit zu halten und den Kopf frei zu kriegen. Es ist neben der Uni ein guter Ausgleich.“ Da in Trier durch die Universität und die Hochschule viele junge Leute leben, lohnt sich der Blick darauf, was die Stadt in Sachen Fitness zu bieten hat.