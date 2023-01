Auch in Trier : Street-Food aus Hongkong – Bubble Waffeln sehen gut aus, aber sind sie auch lecker?

Trier Bubble Waffeln sind jetzt schon länger ein Trend. Aber die Frage ist: Sieht das süße Gericht nur gut für Instagram aus oder schmeckt es auch? Unsere Reporterin im Selbstversuch.

Bubble Waffeln: Der Konsens ist, dass sie ihren Ursprung in Hongkong haben und dort seit ungefähr den 50er-Jahren ein typisches Street-Food-Gericht sind. Nach Deutschland kamen sie vor ungefähr fünf Jahren und werden in immer mehr Restaurants und Cafés angeboten. Bei den Bubble Waffeln ist der Name Programm: Bubble ist das englische Wort für Blase. Passend dazu ist das Besondere an den Waffeln, dass sie ein blasenförmiges Muster haben, das nach außen geht im Vergleich zu dem nach innen gehendem Gittermuster klassischer Waffeln.

Das Eiscafé Siena bietet seit 2018 die trendigen Waffeln an. „Wir haben sie auf einer Messe gesehen und wollten eine Alternative zur klassischen belgischen Waffel bieten“, erzählt Inhaber Deniz Bayindir. Das sei in seinem Feld extrem wichtig. Man wolle dem Kunden öfters etwas Neues bieten und sich gleichzeitig gegen die Konkurrenz durchsetzen. Probeweise wurde die neue Idee durch einen Facebook-Post verkündet, mit Erfolg: „Ich habe die Waffeln gepostet und hatte innerhalb eines Tages über 66.000 Klicks.“ Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Sorten auf die Speisekarte, die bei Jung und Alt beliebt seien. „Die jungen Leute essen gerne die Sorten mit Marshmallows oder Erdbeere. Unsere älteren Kunden eher etwas mit Kirschen. Ich war auch positiv überrascht, dass dieses ‚Instagram Essen‘ auch von der älteren Generation so gut angenommen wurde“, sagt Bayindir.

Das Eiscafé Siena in Trier bietet Bubble Waffeln zur Winterzeit an

Zum Testen wurde sich für „Bubble Bonito“ eine Kombination aus Vanilleeis, Sahne, Banane und Nutella entschieden. Das Eiscafé bietet die Bubble Waffeln to go oder auf einem Teller an. Während die tragbare Variante besser auf einem Bild aussieht, wurde sich für die Tellerversion entschieden. Der Grund ist einfach: Durch die vielen Zutaten ist es mit Messer und Gabel wesentlich einfacher zu essen. Obwohl, Nutella im Gesicht konnte trotzdem kaum verhindert werden.

Und wie schmeckt sie jetzt? Sofort fällt auf, dass die Waffel nicht so süß ist wie zuerst gedacht. Auch ist sie leichter als die klassische Version, außen knusprig, innen fluffig. All das ist gut, denn durch den Belag ist das Gericht süß genug, da braucht es keine zuckrige Waffel. Insgesamt ist der Teller ziemlich üppig. Wer also mal Lust auf ein süßes Mittagessen hat, ist hier am richtigen Ort. Ob die Bubbles jetzt zum Geschmack beitragen, ist fraglich. Aber sie verschlechtern ihn auf jeden Fall nicht. Wer außerdem noch ein schickes Foto machen will, hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Waffeln kosten zwischen fünf und sieben Euro, je nach Belag.

Ein Problem gibt es aber doch: Deniz Bayindir und sein Team denken langsam darüber nach, die Bubble Waffeln durch einen neueren Trend zu ersetzen. „Wir experimentieren viel. Ich bin auch froh, Leute um mich herum zu haben, denen das so Spaß macht. Ich selbst habe in meiner Karriere schon über 150 Sorten Eis kreiert und trotzdem fallen mir immer neue Sachen ein.“ Er erzählt von dem momentan trendigen San Sebastian Cheesecake, den er selbst vor kurzem in Istanbul kennenlernte. „Wie in jedem Job braucht man hier Leidenschaft und die habe ich. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren, bis sie so klappen, wie ich mir das vorstelle.“

Eiscafé Siena Inhaber Deniz Bayindir überlegt schon, welcher Trend den Bubble Waffeln folgt