Chorkonzert Weihnachtskonzert mit dem Treveris-Chor in der St.-Anna-Kirche in Olewig

Trier · Am Samstag fand in der Pfarrkirche St. Anna in Trier-Olewig das große Jahresabschlusskonzert des Treveris-Chores statt. Unter dem Motto „… dann ist Weihnachtszeit!“ sind mehr als 200 Musikbegeisterte in die Kirche gekommen.

17.12.2023 , 17:20 Uhr

21 Bilder Weihnachtskonzert in der St.-Anna-Kirche Olewig 21 Bilder Foto: Blaes Florian

Von Florian Blaes