Innenstadt : Hiobsbotschaft: Treviris wird nicht saniert – Was geschieht jetzt mitten in Trier?

Der Treviris-Komplex ist in keinem guten Zustand. Die Sanierungspläne sind dennoch auf Eis gelegt worden. Foto: Rainer Neubert

Trier Der Eigentümer des riesigen Wohn- und Einkaufskomplexes mitten in der Trierer Innenstadt will nicht mehr in das Gebäude investieren. Was passiert jetzt mit dem geschichtsträchtigen Ort?