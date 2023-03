Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Von den Tücken der Aussaat

Dabei hatte ich es doch extra vermieden, die gleichen Fehler zu machen, wie letztes Jahr. Damals hatte ich mal wieder losgelegt, ohne ordentlich alles zu durchdenken, was auf den Samentütchen steht. Das ist leider wie bei Bedienungsanleitungen. Was da steht, ist wichtig. Manche Pflänzchen wie Basilikum sind Lichtkeimer. Da darf man die Samen nur andrücken, aber nicht mit Erde bedecken, sonst machen die nix. Auch die Saattiefe oder die Temperaturangaben schreiben die nicht aus Witz auf die Tütchen. Und was mache ich? Säe wärmeliebende Paprika und Chili, die zum Keimen schon 25 Grad vertragen können, neben Salate, die lieber bei 12 bis 16 Grad das Licht der Welt erblicken in einen einzigen Quickpot – also eine Mulitopf-Anzuchtplatte, deren Witz ja gerade darin besteht, dass alle Töpfchen zusammenhängen, auf einem großen Untersetzer stehen und unter dem gleichen Plastikdeckel in einem Mini-Gewächshaus heranwachsen. Tja, warm oder kalt, da musste ich mich entscheiden, wen ich opfere.