Über Stunden gesperrt : Zug brennt auf Bahnstrecke Saarbrücken – Trier

Im morgendlichen Berufsverkehr war die Zugverbindung zwischen Dillingen und Merzig wegen eines Feuers in beide Richtungen über Stunden unterbrochen. Seit 9.15 Uhr ist sie wieder frei.

Der Brand eines Triebfahrzeugs hat die Bahnverbindungen zwischen Saarbrücken und Trier am Donnerstagmorgen (11. Juli) in beide Richtungen lahmgelegt. Nach Informationen des Bexbacher Bundespolizeisprechers Dieter Schwan stand die Lok eines Güterzugs in Flammen. Feuerwehren waren ab 7.10 Uhr im Einsatz.