Von Stadtbusfahrern über Müllwerker bis Erzieherinnen Bis zu 1000 Streikende vor der Porta Nigra am Mittwoch erwartet (update)

Fest steht, dass in Trier am Mittwoch keine Stadtbusse fahren. Sowohl am Mittwoch, 22. März, als auch am Donnerstag, 23. März, gibt es Einschränkungen. So bleibt nach Angaben der Trierer Stadtverwaltung die Kita Estricher Weg an beiden Tagen geschlossen. Die Kita Im Freschfeld bleibt am 22. März zu. In den restlichen städtischen Einrichtungen gibt es teils verkürzte Öffnungszeiten und Notbetreuung.