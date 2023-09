Analyse Trierer Wirtschaftsdaten 600 Unternehmen weniger in Trier, stattdessen mehr Luxemburg-Pendler

Es sind erstmal nur Zahlen, die das städtische Amt für Statistik und Stadtentwicklung jüngst veröffentlicht hat. Und doch geben die Daten des Amts, das vor zwei Jahren auf den weniger sprechenden Namen StadtForschungEntwicklung umgetauft wurde, Auskunft darüber, wie Trier sich entwickelt – und was die Gründe dafür sind. Wie viele Unternehmen gibt es in Trier (noch), wie viele Beschäftigte stehen in Lohn und Brot, wie viele Pendler verdienen ihr Geld in Luxemburg (und zahlen dort ihre Lohnsteuer), wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt, das in Trier pro Jahr erwirtschaftet wird, wie viele Arbeitslose wohnen in der Stadt und – nicht zuletzt – wie hat sich die Zahl der Touristen in den vergangenen Jahren entwickelt?